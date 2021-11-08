Глава Минприроды Козлов пропустит саммит в Глазго из-за положительного теста на ковид

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минприроды Александр Козлов заразился коронавирусом, участие в климатическом саммите в Глазго вместо министра примет его заместитель Сергей Аноприенко. Об этом сообщила журналистам официальный представитель министерства Марина Евсеева.

"У Александра Александровича положительный тест на COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет", - сказала она.

По ее словам, министр находится дома и продолжает работу в дистанционном формате, в запланированных очных мероприятиях будут принимать участие заместители министра. "В частности, в климатическом саммите в Глазго примет участие [замглавы Минприроды] Сергей Аноприенко", - уточнила Евсеева.