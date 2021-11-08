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Путин обсудил по телефону с главой ЦРУ отношения РФ и США, региональные конфликты - Песков

13:00 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом отношения РФ и США, кризис в дипломатической практике, региональные конфликты и кибербезопасность. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такой телефонный разговор имел место", - сказал он, отвечая на соотвествующий вопрос.

"[Обсуждались] двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, [состоялся] обмен мнениями по региональным конфликтам", - указал Песков. Он также подтвердил, что стороны обсудили вопросы кибербезопасности.

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