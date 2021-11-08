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Более 1 млн мигрантов могут остаться в Польше, если начать впускать их в ЕС из Белоруссии - представитель правящей партии

13:20 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши опасаются, что в республике могут остаться более 1 млн мигрантов, если республика начнет их пропускать из Белоруссии. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского радио заместитель пресс-секретаря правящей в Польше партии "Закон и Справедливость" Радослав Фогель.

"Если мы пропустим нелегальных мигрантов, то большинство из них отправится в Германию, откуда их отправят в Польшу. И мы останемся с миллионом таких мигрантов, потому что Белоруссия не примет их вновь", - указал он.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, систематически увеличивает численность помогающих охранять границу военнослужащих, число которых уже доведено до 10 тыс., и строит на границе заграждение из колючей проволоки, которое в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 метров, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием.

Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на границе на белорусское руководство, которое, по заявлениям Варшавы, доставляет мигрантов в свою страну, а затем переправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. Погранслужба Польши заявляет о регулярных провокациях на границе и попытках прорыва через нее больших групп людей.

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