Выводы об эффективности нерабочих дней делать пока рано - Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выводы о том, насколько эффективным оказался режим нерабочих дней для снижения заболеваемости ковидом в России, делать пока рано. Такое мнение выразил в беседе с журналистами в понедельник пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока рано делать вывод. Он будет понятен как раз где- то только через неделю - реальный вывод", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.