Выводы об эффективности нерабочих дней делать пока рано - Песков
13:32 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выводы о том, насколько эффективным оказался режим нерабочих дней для снижения заболеваемости ковидом в России, делать пока рано. Такое мнение выразил в беседе с журналистами в понедельник пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока рано делать вывод. Он будет понятен как раз где- то только через неделю - реальный вывод", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
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