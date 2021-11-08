Недавние резонансные драки в Москве не имеют национальной подоплеки - Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не видит национальной подоплеки в случаях с недавними резонансными драками в Москве, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакой национальной подоплеки здесь нет и быть не может. Все - граждане России", - сказал пресс-секретарь президента в ответ на просьбу прокомментировать резонансные случаи с избиением мужчины в метро в октябре и нападением на мужчину с ребенком в Новой Москве в начале ноября.