Недавние резонансные драки в Москве не имеют национальной подоплеки - Песков
14:00 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не видит национальной подоплеки в случаях с недавними резонансными драками в Москве, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никакой национальной подоплеки здесь нет и быть не может. Все - граждане России", - сказал пресс-секретарь президента в ответ на просьбу прокомментировать резонансные случаи с избиением мужчины в метро в октябре и нападением на мужчину с ребенком в Новой Москве в начале ноября.
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