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НОВОСТИ

Высокооплачиваемые госслужащие не могут воспользоваться жилищными субсидиями - Песков

15:12 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программа субсидий на покупку жилья для чиновников существует, но ей не могут воспользоваться госслужащие с высокими зарплатами. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, там существует определенная программа помощи", - сказал представитель Кремля, комментируя материал "Важных историй" (издание признано в РФ СМИ-иноагентом) и "Трансперенси интернэшнл - Россия" (организация внесена в реестр иноагентов).

"Здесь не верна сама постановка вопроса. Действительно, есть чиновники, которые обладают такими средствами, но такие чиновники просто не могут пользоваться такими программами поддержки", - уточнил Песков.

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