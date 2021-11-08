На 18 лет осужден священник-педофил на Дальнем Востоке
14:32 08.11.2021
В Еврейской автономной области (ЕАО) осудили на 18 лет священника за растление малолетних детей. «Суд приговорил одного из них [священника] к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью восемь лет и ограничением свободы на два года. Второго [звонаря] — к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом семь лет заниматься педагогической деятельностью и ограничением свободы на два года», — приводит сообщение региональной прокуратуры Еврейской-Автономной области «Интерфакс».
В прокуратуре сообщили, что фигуранты дела частично признали свою вину. Приговор священнику и звонарю в силу пока не вступил. ura.ru
Священник был освобожден от всех церковных обязанностей после возбуждения уголовного дела, передает MK.RU.
НОВОСТИ
- 14:12 08.11.2021
- Глава Югры сделала шесть раз прививку от ковида "Спутником V" в рамках эксперимента
- 14:00 08.11.2021
- Недавние резонансные драки в Москве не имеют национальной подоплеки - Песков
- 13:32 08.11.2021
- Выводы об эффективности нерабочих дней делать пока рано - Песков
- 13:20 08.11.2021
- Более 1 млн мигрантов могут остаться в Польше, если начать впускать их в ЕС из Белоруссии - представитель правящей партии
- 13:05 08.11.2021
- Сокращение срока действия QR-кодов не обсуждалось и не обсуждается - Песков
- 13:00 08.11.2021
- Путин обсудил по телефону с главой ЦРУ отношения РФ и США, региональные конфликты - Песков
- 12:32 08.11.2021
- Глава Минприроды Козлов пропустит саммит в Глазго из-за положительного теста на ковид
- 12:20 08.11.2021
- В Москве выявили 4 982 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:15 08.11.2021
- Регион Лизинг передал 34 автобуса в Ижевск
- 12:05 08.11.2021
- Якутский "шаман" Габышев не покидал спецмедучреждение в Новосибирске - адвокат
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать