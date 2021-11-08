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На 18 лет осужден священник-педофил на Дальнем Востоке

14:32 08.11.2021

В Еврейской автономной области (ЕАО) осудили на 18 лет священника за растление малолетних детей. «Суд приговорил одного из них [священника] к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью восемь лет и ограничением свободы на два года. Второго [звонаря] — к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом семь лет заниматься педагогической деятельностью и ограничением свободы на два года», — приводит сообщение региональной прокуратуры Еврейской-Автономной области «Интерфакс».

В прокуратуре сообщили, что фигуранты дела частично признали свою вину. Приговор священнику и звонарю в силу пока не вступил.  ura.ru

Священник был освобожден от всех церковных обязанностей после возбуждения уголовного дела, передает MK.RU.

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