Саакашвили исповедался и причастился
15:00 08.11.2021
Митрополит Ахалкалакский Николоз исповедал и причастил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в руставской тюрьме №12. Михаил Саакашвили в знак протеста против своего ареста объявил голодовку 1 октября. По словам его личного врача Николоза Кипиани, на 39-й день голодовки его состояние тяжелое, близкое к критическому.
Как рассказал митрополит Николоз журналистам, выйдя из тюрьмы, Саакашвили сам изъявил желание исповедаться. "Посчитал, что хочет причаститься. Как только я сказал об этом Патриарху, он, не колеблясь ни минуты, сказал, что, поскольку ему это нужно, он должен причаститься", – сказал митрополит Николоз. sputnik-georgia.ru
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