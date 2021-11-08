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НОВОСТИ

Саакашвили исповедался и причастился

15:00 08.11.2021

Митрополит Ахалкалакский Николоз исповедал и причастил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в руставской тюрьме №12. Михаил Саакашвили в знак протеста против своего ареста объявил голодовку 1 октября. По словам его личного врача Николоза Кипиани, на 39-й день голодовки его состояние тяжелое, близкое к критическому.

 Как рассказал митрополит Николоз журналистам, выйдя из тюрьмы, Саакашвили сам изъявил желание исповедаться. "Посчитал, что хочет причаститься. Как только я сказал об этом Патриарху, он, не колеблясь ни минуты, сказал, что, поскольку ему это нужно, он должен причаститься", – сказал митрополит Николоз.  sputnik-georgia.ru

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