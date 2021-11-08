Объем ФНБ в октябре увеличился на 46,5 млрд рублей

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в октябре 2021 года увеличился на 46,5 млрд руб. и на 1 ноября составил 13,945 трлн руб., или 12,1% ВВП, говорится в сообщении Минфина РФ. На 1 октября 2021 года объем ФНБ составлял 13,899 трлн руб.

Объем ликвидной части ФНБ на 1 ноября составил 7% ВВП, или 8,102 трлн руб. ($114,891 млрд).