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Объем ФНБ в октябре увеличился на 46,5 млрд рублей

15:32 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в октябре 2021 года увеличился на 46,5 млрд руб. и на 1 ноября составил 13,945 трлн руб., или 12,1% ВВП, говорится в сообщении Минфина РФ. На 1 октября 2021 года объем ФНБ составлял 13,899 трлн руб.

Объем ликвидной части ФНБ на 1 ноября составил 7% ВВП, или 8,102 трлн руб. ($114,891 млрд).

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