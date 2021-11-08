Отряды повстанцев находятся в 40 километрах от эфиопской столицы Аддис-Абебы - ТВ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отряды сепаратистской "Армии освобождения Оромо" (АОО) находятся в 40 километрах от столицы Эфиопии Аддис-Абебы и готовятся к наступлению на город. Об этом сообщил в понедельник телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на представителя АОО, имя которого он не называет.

По словам представителя АОО, война в Эфиопии очень скоро закончится победой повстанцев. Он добавил, что предстоящая атака на Аддис-Абебу станет последней. Подтвердить присутствие крупных сил "Армии освобождения Оромо" в 40 километрах от Аддис-Абебы из независимых источников пока не удается.

Региональный телеканал "Тыграй ТВ", который контролирует Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ), сообщил 5 ноября, что повстанцы Тыграя в совместной операции с силами "Армии освобождения Оромо" захватили город Шева Робит в 220 километрах к северо-востоку от Аддис- Абебы. В последующие дни, по данным сомалийского портала "Сомали гардиан", федеральные силы усилили воздушные удары по повстанцам, существенно замедлив их продвижение к столице.

Ранее поступали сообщения о том, что "Армия освобождения Оромо" имеет свои ячейки в ряде районов, расположенных в 20-50 километров к северу и востоку от Аддис-Абебы. Однако никаких боевых действий они не вели по причине своей малочисленности.