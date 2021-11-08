Погранохрана Польши зафиксировала попытки силового пересечения границы мигрантами

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничная охрана Польши зафиксировала попытки силового пересечения границы группами нелегальных мигрантов, но пока им не удалось пройти на территорию республики. Об этом корр. ТАСС сообщила представитель пресс-службы погранохраны Эвелина Шчепаньская.

"Были силовые попытки перехода. Они постоянно происходят", - указала она, подчеркнув, что мигранты "пока не прошли на территорию Польши".

"Ситуация очень сложная. Мы имеем дело с большими агрессивно настроенными группами", - сказала Шчепаньская.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире Польского телевидения подтвердил, что часть мигрантов "уже пыталась пройти" на польскую территорию. "Погранохрана остановила этих людей", - указал представитель польского правительства. "Эти люди перемещаются вдоль границы", - добавил он.