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НОВОСТИ

Нападения на школы предложили приравнять к террористическим действиям

16:32 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпросвещения России высказывается за то, чтобы приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям. Об этом в понедельник на круглом столе "Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики" в Совете Федерации заявила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства Лариса Фальковская.

"Я бы хотела попросить Совет Федерации рассмотреть в качестве законодательной инициативы: приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям. На мой взгляд, это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики к данному факту", - сообщила Фальковская.

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