0
0
109
НОВОСТИ

РФ знала загодя, что армия не поддержит режим Гани - посол в Афганистане

17:00 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона заранее располагала информацией, что афганские военные не поддержат режим президента Ашрафа Гани и вход представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Кабул будет мирным. Об этом заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в интервью телеканалу "Россия-24".

Дипломат обратил внимание, что из республики "убежали посольства тех стран, которые исходили из неверных прогнозов о том, как будет развиваться ситуация в Афганистане". Они полагали, что "президент Гани еще надолго" у власти, так как его будет поддерживать собственная армия, а талибы пойдут на кровопролитный захват Кабула.

"У нас загодя была об этом противоположная информация, надежная информация, - сказал он. - Мы знали, что его не поддержит армия, хотя бы потому что он не платит солдатам. Нам это говорили сами афганские военнослужащие. <...> И самое главное у нас была информация из различных источников, включая талибский лагерь, о том, что вход талибов в Кабул будет мирным, что никакого кровопролития не будет и угроз российской дипмиссии, как и всем остальным дипмиссиям, нет".

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:47 08.11.2021
Cбер реструктурирует кредиты среднего бизнеса и собственников торговой недвижимости в период действия ограничений
0
8
17:42 08.11.2021
Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете, сообщила его мать
0
28
17:40 08.11.2021
Синод наделил патриарха Кирилла новыми полномочиями
0
32
17:32 08.11.2021
Литва стягивает войска к белорусской границе из-за мигрантов - Reuters
0
51
17:12 08.11.2021
РФ и Китай подписали контракт на создание совместного тяжелого вертолета
0
91
16:32 08.11.2021
Нападения на школы предложили приравнять к террористическим действиям
0
146
16:12 08.11.2021
Погранохрана Польши зафиксировала попытки силового пересечения границы мигрантами
0
194
16:00 08.11.2021
Отряды повстанцев находятся в 40 километрах от эфиопской столицы Аддис-Абебы - ТВ
0
188
15:32 08.11.2021
Объем ФНБ в октябре увеличился на 46,5 млрд рублей
0
217
15:12 08.11.2021
Высокооплачиваемые госслужащие не могут воспользоваться жилищными субсидиями - Песков
0
257

Возврат к списку