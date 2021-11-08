РФ знала загодя, что армия не поддержит режим Гани - посол в Афганистане
17:00 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская сторона заранее располагала информацией, что афганские военные не поддержат режим президента Ашрафа Гани и вход представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Кабул будет мирным. Об этом заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в интервью телеканалу "Россия-24".
Дипломат обратил внимание, что из республики "убежали посольства тех стран, которые исходили из неверных прогнозов о том, как будет развиваться ситуация в Афганистане". Они полагали, что "президент Гани еще надолго" у власти, так как его будет поддерживать собственная армия, а талибы пойдут на кровопролитный захват Кабула.
"У нас загодя была об этом противоположная информация, надежная информация, - сказал он. - Мы знали, что его не поддержит армия, хотя бы потому что он не платит солдатам. Нам это говорили сами афганские военнослужащие. <...> И самое главное у нас была информация из различных источников, включая талибский лагерь, о том, что вход талибов в Кабул будет мирным, что никакого кровопролития не будет и угроз российской дипмиссии, как и всем остальным дипмиссиям, нет".
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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