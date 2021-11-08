РФ и Китай подписали контракт на создание совместного тяжелого вертолета
17:12 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Китай подписали контракт на совместное создание тяжелого вертолета, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"В 2016 году в ходе Вашего визита в Пекин было подписано межправсоглашение. С 2008 года шли интенсивные переговоры, и 25 июня текущего года мы подписали контракт", - сказал он.
По словам Богинского, российская сторона будет разрабатывать часть агрегатов: трансмиссию, рулевой винт и противообледенительную систем. Создание вертолета займет около 13 лет, добавил он.
НОВОСТИ
- 17:47 08.11.2021
- Cбер реструктурирует кредиты среднего бизнеса и собственников торговой недвижимости в период действия ограничений
- 17:42 08.11.2021
- Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете, сообщила его мать
- 17:40 08.11.2021
- Синод наделил патриарха Кирилла новыми полномочиями
- 17:32 08.11.2021
- Литва стягивает войска к белорусской границе из-за мигрантов - Reuters
- 17:00 08.11.2021
- РФ знала загодя, что армия не поддержит режим Гани - посол в Афганистане
- 16:32 08.11.2021
- Нападения на школы предложили приравнять к террористическим действиям
- 16:12 08.11.2021
- Погранохрана Польши зафиксировала попытки силового пересечения границы мигрантами
- 16:00 08.11.2021
- Отряды повстанцев находятся в 40 километрах от эфиопской столицы Аддис-Абебы - ТВ
- 15:32 08.11.2021
- Объем ФНБ в октябре увеличился на 46,5 млрд рублей
- 15:12 08.11.2021
- Высокооплачиваемые госслужащие не могут воспользоваться жилищными субсидиями - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать