РФ и Китай подписали контракт на создание совместного тяжелого вертолета

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай подписали контракт на совместное создание тяжелого вертолета, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"В 2016 году в ходе Вашего визита в Пекин было подписано межправсоглашение. С 2008 года шли интенсивные переговоры, и 25 июня текущего года мы подписали контракт", - сказал он.

По словам Богинского, российская сторона будет разрабатывать часть агрегатов: трансмиссию, рулевой винт и противообледенительную систем. Создание вертолета займет около 13 лет, добавил он.