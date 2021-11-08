Литва стягивает войска к белорусской границе из-за мигрантов - Reuters

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва стягивает войска к границе с Белоруссией из-за скопления мигрантов. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции глава МВД страны Агне Билотайте, передает агентство Рейтер.

Билотайте не уточнила численность войск, направленных к границе с Белоруссией и Польшей, отмечает агентство.