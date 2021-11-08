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Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра

18:40 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство дало положительный отзыв на внесенный в Госдуму парламентариями от "Единой России" законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев с учетом небольшой доработки. Текст есть в распоряжении ТАСС.

Согласно законопроекту от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях". Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

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