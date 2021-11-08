Синод наделил патриарха Кирилла новыми полномочиями
17:40 08.11.2021 Источник: Интерфакс
Как сообщает сайт РПЦ, изменения и дополнения в итоге были внесены в уставы Отдела внешних церковных связей, Издательского совета, Учебного комитета, Финансово-хозяйственного управления, Отдела по монастырям и монашеству, Отдела религиозного образования и катехизации, Отдела по церковной благотворительности и социальному служению, Миссионерского отдела, Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, Отдела по делам молодежи, Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Отдела по тюремному служению, Комитета по взаимодействию с казачеством, Патриаршего совета по культуре.
НОВОСТИ
- 17:47 08.11.2021
- Cбер реструктурирует кредиты среднего бизнеса и собственников торговой недвижимости в период действия ограничений
- 17:42 08.11.2021
- Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете, сообщила его мать
- 17:32 08.11.2021
- Литва стягивает войска к белорусской границе из-за мигрантов - Reuters
- 17:12 08.11.2021
- РФ и Китай подписали контракт на создание совместного тяжелого вертолета
- 17:00 08.11.2021
- РФ знала загодя, что армия не поддержит режим Гани - посол в Афганистане
- 16:32 08.11.2021
- Нападения на школы предложили приравнять к террористическим действиям
- 16:12 08.11.2021
- Погранохрана Польши зафиксировала попытки силового пересечения границы мигрантами
- 16:00 08.11.2021
- Отряды повстанцев находятся в 40 километрах от эфиопской столицы Аддис-Абебы - ТВ
- 15:32 08.11.2021
- Объем ФНБ в октябре увеличился на 46,5 млрд рублей
- 15:12 08.11.2021
- Высокооплачиваемые госслужащие не могут воспользоваться жилищными субсидиями - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать