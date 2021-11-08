Синод наделил патриарха Кирилла новыми полномочиями

17:40 Источник: Интерфакс

Синод принял поправки в уставы синодальных учреждений Русской православной церкви, которые позволяют патриарху в исключительных случаях освободить своим указом руководителей синодального учреждения от занимаемой должности, а также назначить или освободить от должности исполняющего обязанности такого руководителя. О необходимости внесения соответствующих поправок заявил патриарх Кирилл в понедельник на заседании Синода, прошедшего в онлайн-формате.



Как сообщает сайт РПЦ, изменения и дополнения в итоге были внесены в уставы Отдела внешних церковных связей, Издательского совета, Учебного комитета, Финансово-хозяйственного управления, Отдела по монастырям и монашеству, Отдела религиозного образования и катехизации, Отдела по церковной благотворительности и социальному служению, Миссионерского отдела, Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, Отдела по делам молодежи, Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Отдела по тюремному служению, Комитета по взаимодействию с казачеством, Патриаршего совета по культуре.