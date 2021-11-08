0
0
19
НОВОСТИ

Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете, сообщила его мать

17:42 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете, который вылетел в неизвестном направлении. Об этом в понедельник сообщила журналистам мать бывшего лидера Гиули Аласания, которая в течение дня добивалась встречи со своим сыном.

"Они (руководство тюрьмы - прим. ТАСС) проигнорировали все, выкрали моего сына у нас перед глазами и куда-то забрали. <...> Факт в том, что недавно его вывезли на бронированных автомобилях, затем посадили в вертолет, но куда забрали, не знаю, посмотрим", - сказала Аласания.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:47 08.11.2021
Cбер реструктурирует кредиты среднего бизнеса и собственников торговой недвижимости в период действия ограничений
0
8
17:40 08.11.2021
Синод наделил патриарха Кирилла новыми полномочиями
0
32
17:32 08.11.2021
Литва стягивает войска к белорусской границе из-за мигрантов - Reuters
0
51
17:12 08.11.2021
РФ и Китай подписали контракт на создание совместного тяжелого вертолета
0
91
17:00 08.11.2021
РФ знала загодя, что армия не поддержит режим Гани - посол в Афганистане
0
112
16:32 08.11.2021
Нападения на школы предложили приравнять к террористическим действиям
0
146
16:12 08.11.2021
Погранохрана Польши зафиксировала попытки силового пересечения границы мигрантами
0
194
16:00 08.11.2021
Отряды повстанцев находятся в 40 километрах от эфиопской столицы Аддис-Абебы - ТВ
0
188
15:32 08.11.2021
Объем ФНБ в октябре увеличился на 46,5 млрд рублей
0
217
15:12 08.11.2021
Высокооплачиваемые госслужащие не могут воспользоваться жилищными субсидиями - Песков
0
257

Возврат к списку