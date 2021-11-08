Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете, сообщила его мать

17:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете, который вылетел в неизвестном направлении. Об этом в понедельник сообщила журналистам мать бывшего лидера Гиули Аласания, которая в течение дня добивалась встречи со своим сыном.

"Они (руководство тюрьмы - прим. ТАСС) проигнорировали все, выкрали моего сына у нас перед глазами и куда-то забрали. <...> Факт в том, что недавно его вывезли на бронированных автомобилях, затем посадили в вертолет, но куда забрали, не знаю, посмотрим", - сказала Аласания.