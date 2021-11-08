Cбер реструктурирует кредиты среднего бизнеса и собственников торговой недвижимости в период действия ограничений
17:47 08.11.2021
Сбер разработал ряд мер для поддержки бизнеса в период ввода ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией для компаний, особенно пострадавших в этот период. Банк ввел упрощенные подходы по реструктуризации кредитов и особый порядок по работе с неустойками и комиссиями при нарушении некоторых условий кредитного договора в период действия ограничительных мер.
Так, для клиентов среднего бизнеса, работающих в пострадавших отраслях, возможен перенос платежей по уплате процентов и основного долга на срок до 3-х месяцев. Собственники торговых центров, которые будут закрыты более 2-х недель, могут рассчитывать на перенос платежей на конец срока действия кредита.
Как пояснил Сергей Бессонов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы»: «С самого начала пандемии Cбер не только выступал активным проводником мер господдержки для бизнеса, но и разрабатывал собственные механизмы для помощи корпоративным клиентам. Мы понимаем, что новые ограничения могут оказать влияние на сегмент среднего и крупного бизнеса, поэтому запускаем новый пакет мер поддержки. Важно, что решения по типовой реструктуризации кредитов клиентам МСП мы будем принимать очень оперативно — всего за 1 день. Надеемся, что предложенные нами меры помогут предпринимателям снизить финансовые издержки в период действия ограничений и продолжать эффективно вести бизнес».
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