Давид Рафаловский выступил на технологической конференции Web Summit 2021

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На крупнейшей технологической конференции Европы Web Summit 2021, проходившей с 1 по 4 ноября в Лиссабоне, представляющий Сбербанк Давид Рафаловский, являющийся исполнительным вице-президентом Сбера, CTO Сбера, руководителем блока «Технологии», рассказал об уникальных разработках в сфере технологических платформ, а также о построении банком клиентоцентричной экосистемы.

По его мнению, в настоящее время нужно предлагать клиенту комплексный продукт, в который входит не только уникальное банковское решение, но и эмоциональная составляющая, делающая такой продукт гораздо привлекательнее. Сбер располагает такими инструментами, один из них - виртуальные ассистенты, с помощью которых клиент может решить довольно обширный спектр задач от вызова такси до денежных переводов между физическими лицами.



Рассказывая об инвестициях Сбера в собственные электронные проекты Рафаловский пояснил, что банк хочет поддерживать своих клиентов везде, где бы они не находились и при любых обстоятельствах, в том числе с помощью уже отмеченных международными наградами умных устройств SberPortal, Sber Box и SberBox Top, в каждом из которых уже «живут» всегда готовые помочь виртуальные ассистенты Салют.



Заканчивая выступление Давид Рафаловский объявил о первом R&D-центре Сбер, который будет открыт в Берлине и ориентирован на привлечение высококлассных IT-разработчиков, архитекторов и специалистов в области машинного обучения.



Сбер планирует привлекать специалистов со всего мира к разработкам своих передовых идей, среди которых продукты и сервисы SberDevices, SberCloud и SberAutoTech. Планируется, что R&D-центр начнет свою работу в I квартале 2022 года, после получения одобрения регулятора.



«Мы очень необычный банк. Мы работаем над широким спектром IT-платформ, продвигающих быстрорастущую экосистему Сбера. И я должен сказать вам как профессиональный IT-архитектор: очень здорово работать в такой динамичной инновационной среде! Это редкая возможность внести свой вклад в очень широкий портфель продуктов, обогащающих жизнь наших клиентов, во многих интересных отраслях, от банковского дела и онлайн-коммерции до доставки еды, заказа такси и логистики, а также многих других. Я очень рад, что мы открываем R&D-центр в Берлине. Надеемся привлечь множество суперталантливых разработчиков из Европы для работы над нашими экосистемными продуктами», — отметил Давид Рафаловский.



Web Summit – наиболее влиятельная технологическая конференция в мире, в ней принимают участие свыше 40 000 человек и компаний, диаметрально меняющих представление о технологической индустрии. В 2021 году Web Summit вновь прошёл офлайн в Лиссабоне (Португалия). Web Summit проводит мероприятия по всему миру.

