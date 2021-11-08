Материнская компания ИК «Фридом Финанс» нарастила выручку в четыре раза

18:24

Фото пресс-службы "Фридом Финанс"

Freedom Holding Corp. (в России представлен инвестиционной компанией «Фридом Финанс») отчитался за второй квартал 2022 фискального года, который совпадает с третьим календарным кварталом 2021-го (июль-сентябрь).

Выручка холдинга за отчетный период увеличилась на 349% год к году – с 70 млн долл. до 313 млн долл. Драйверами ее роста стали повышение доходов от ценных бумаг на 2011% (+167 млн долл.) – с 8 млн долл. до 175 млн долл., а также увеличение комиссионных доходов на 115% (+62 млн долл.) – с 54 млн долл. до 116 млн долл. Рост доходов от операций с ценными бумагами в объеме 179 млн долл. является разовым явлением, обусловленным переоценкой и реализацией крупной финансовой инвестиции.

Чистая прибыль холдинга в годовом сопоставлении выросла более чем в 8,5 раза – с 24 долл. за второй квартал 2021 финансового года до 205 млн долл. по итогам последнего отчетного периода. Прибыль на акцию, рассчитанная исходя из средневзвешенного количества бумаг, равного 59 млн, за год повысилась на 3,04 долл., до 3,44 долл.

Прочий совокупный доход увеличился с 13 млн долл. во втором квартале 2021 финансового года до 205 млн долл. в аналогичном периоде 2022-го. Активы и обязательства холдинга выросли на 373 тыс. долл. и 162 тыс. долл. соответственно.

Затраты холдинга повысились на 85% (+35 млн долл.). Операционные расходы выросли на 21 млн долл., процентные – на 11 млн долл., комиссионные – на 3 млн долл.

Общее повышение затрат обусловлено расширением бизнеса, в частности:

– увеличением расходов на профессиональные услуги,

– ростом процентных издержек по клиентским остаткам на банковских счетах,

– повышением расходов, связанных с краткосрочным финансированием, привлеченным посредством соглашений репо по ценным бумагам,

– ростом количества клиентов и объема совершаемых ими сделок.

«Второй квартал 2022 фискального года был весьма динамичным и продуктивным для всех компаний группы. Наши основные финансовые показатели продемонстрировали многократный рост. Мы продолжаем осуществление плана по экспансии на новые рынки и расширению спектра услуг. Особенно хочу отметить успешный запуск цифровой ипотеки в Казахстане. Опыт, полученный в ходе реализации данного проекта, поможет нам в ближайшем будущем предоставлять новые уникальные финансовые продукты всем клиентам холдинга. Еще одним важным событием отчетного периода стало получение Freedom Finance Europe прямого членства в Euroclear, что позволило расширить спектр операционных, расчетных и депозитарных услуг на рынках континентальной Европы, Великобритании и США», – отметил Тимур Турлов, CEO Freedom Holding Corp. и основатель «Фридом Финанс».

По состоянию на 30 сентября 2021 года в холдинге открыто свыше 340 тыс. клиентских счетов. Наибольший прирост показал Freedom Finance Europe – по итогам отчетного квартала число открытых счетов в подразделении составило 76 тыс., что является новым драйвером роста брокерского бизнеса холдинга.