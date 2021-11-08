Сбер разработал обучающий курс «ESG: Введение»

19:07

Онлайн-курс «ESG: Введение», разработан Сбером совместно со СберУниверситетом для руководства и специалистов компаний, создающих проекты в области устойчивого развития. Специалисты, прошедшие данный курс, смогут оценивать влияние ESG-повестки на бизнес, идентифицировать для компании угрозы E-, S-, G, определять преимущества и недостатки различных инструментов оценки и управления ESG-рисками, разбираться в механизмах снижения негативного воздействия и повышения устойчивости компании.

На курсе преподают топ-менеджеры Сбера и СберУниверситета: первый заместитель Председателя Правления Александр Ведяхин, старший вице-президент по ESG Татьяна Завьялова, старший вице-президент, руководитель блока «Риски» Джангир Джангиров, проректор по обучению и исследованиям СберУниверситета Игорь Баранов и другие руководители, ответственные за реализацию ESG-повестки в банке, а также независимые эксперты, предприниматели и консультанты, представители крупнейших компаний рынка.

Интерактивный курс включает в себя анимированные видеоинтервью экспертов, кейсы Сбера и компаний в разных секторах экономики, задания на проверку фактов, голосования и поведенческие опросы с возможностью увидеть распределение ответов других обучающихся. Какая-либо специальная подготовка для прохождения курса не требуется, он на начальном этапе бесплатен и доступен всем желающим.

В процессе обучения будут рассмотрены следующие моменты:

Общие вопросы: глобальный контекст, управление ESG-рисками;

Минимизация воздействия на окружающую среду: экологизация и декарбонизация бизнеса;

Реакция на социальные изменения: ответственное потребление, инклюзивная среда и дизайн, переобучение и приобретение новых навыков;

Практики корпоративного управления: раскрытие нефинансовой информации, получение рыночного ESG-рейтинга, финансирование с помощью ESG-инструментов, управление ESG-трансформацией.

Как отметил Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «ESG-трансформация Сбера неразрывно связана с ESG-трансформацией наших клиентов. Заложив основы ESG-культуры, мы не только выводим на рынок новые зелёные продукты, но и помогаем частным и корпоративным клиентам формировать и реализовывать ESG-повестку с учётом специфики их деятельности, объясняем требования, которые появляются в части оценки ESG-рисков и соблюдения ESG-стандартов. В рамках этого курса мы и наши партнёры делимся со всеми, кому интересна эта тематика, своими подходами и опытом работы по каждому из направлений ESG-повестки».

«Зеленая» тема в России обсуждается на самом высоком уровне, по ней работают несколько межведомственных рабочих групп с участием Банка России, Министерства экономического развития РФ и Аппарата Правительства РФ. Подготовлена стратегия низкоуглеродного развития РФ до 2050 года, принят закон о выбросе парниковых газов, в работе ряд проектов, касающихся зеленого и социального финансирования. В Сахалинской области реализуется проект по достижению углеродной нейтральности до 2025 года.

Сбер принимает активное участие в этих инициативах, предлагая собственные ESG-решения. Он первым из российских банков объявил о достижении углеродной нейтральности по операционной деятельности к 2030 году.