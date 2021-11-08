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Саакашвили перевели в тюремную больницу из-за ухудшения состояния здоровья - Минюст Грузии

19:20 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из-за ухудшения состояния здоровья доставлен из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу, расположенную в районе Глдани на окраине Тбилиси. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.

"Из-за ухудшения состояния здоровья и повышенных угроз заключенный Михаил Саакашвили перевезен из 12-го пенитенциарного учреждения (руставская тюрьма - прим. ТАСС) в лечебное учреждение для осужденных и заключенных №18 (глданская тюремная больница - прим. ТАСС)", - сказано в сообщении.

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