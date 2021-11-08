Кремль не считает нужным проверять условия содержания Навального
20:00 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не считает необходимым проверять материал "Дождя" (признан в РФ СМИ-иноагентом) об условиях содержания в колонии блогера Алексея Навального. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не считаем нужным. Это скорее тема, которая касается органов ФСИН. К Кремлю вряд ли эта тема имеет какое-то отношение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли необходимым в Кремле проверить достоверность опубликованных изданием сведений.
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