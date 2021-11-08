Минюст РФ включил в список СМИ-иноагентов адвоката Павлова и юристов "Команды 29"

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст РФ включил в список СМИ-иноагентов пятерых россиян. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

В реестр включены адвокат советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Иван Павлов и бывшие участники созданной им адвокатской организации "Команда 29" Валерия Ветошкина, Елена Скворцова и Максим Оленичев. Кроме того, в список включен журналист, кинокритик Максим Заговора, который руководил медиаотделом "Команды 29".