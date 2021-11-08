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НОВОСТИ

В Минске сообщили, что звуки стрельбы на границе с Польшей раздаются с польской стороны

22:00 08.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что звуки стрельбы на границе с Польшей, где находится около двух тысяч беженцев, раздаются с польской стороны. Об этом сказал ТАСС в понедельник официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"Пресс-служба Госпогранкомитета сообщает, что стрельба слышна с польской стороны", - отметил представитель ведомства.

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