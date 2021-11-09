Французские епископы пожертвуют свое имущество в фонд помощи жертвам сексуального насилия

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конференция французских епископов приняла решение передать свое имущество фонд, в который будет оказывать помощь несовершеннолетним жертвам сексуального насилия. Об этом сообщает в понедельник телеканал Бэ-эф-эм.

По данным канала, компенсационный фонд будет пополняться "по мере необходимости за счет продажи движимого и недвижимого имущества, которым располагает конференция католических священников".

Председатель конференции католических священников республики Эрик де Мулен-Бофор, отметил, что рассматривать обращения от жертв сексуального насилия будет специальная инстанция под руководством юриста.

Ранее председатель конференции католических священников Франции заявил, что католическая церковь Франции несет "институциональную ответственность" за сотни тысяч случаев домогательств и сексуального насилия со стороны священников, которые произошли начиная с середины прошлого века. К соответствующему заключению пришли около 120 священнослужителей, которые собрались в коммуне Лурд, чтобы обсудить доклад Независимой комиссии по расследованию сексуальных преступлений в церкви (CIASE).

5 октября во Франции был опубликован доклад CIASE, согласно которому не менее 216 тыс. несовершеннолетних стали жертвами преступлений на сексуальной почве, совершенных представителями католической церкви во Франции с 1950 по 2020 год. Папа Римский Франциск выразил глубокое огорчение в связи со случаями в лоне церкви сексуального насилия над несовершеннолетними во Франции и назвал это поводом для собственного стыда.