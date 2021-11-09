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Контейнеровоз переломился у берегов Находки, экипаж эвакуируют с помощью вертолета

09:00 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контейнеровоз "Райз шайн" (Rise Shine) сел на мель и переломился пополам у берегов Находки на юге Приморского края. Об этом ТАСС сообщил начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

Вертолет МЧС РФ приступил к эвакуации экипажа контейнеровоза Rise Shine. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Вертолет Ми-8 МЧС России начал эвакуировать экипаж контейнеровоза Rise Shine. Поскольку на борту судна нет вертолетной площадки, людей поднимают на лебедке", - сказал собеседник агентства.

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