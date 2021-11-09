На Украине заблокировали сайт, который распространял данные 200 млн жителей СНГ
09:05 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киберполиция Украины заблокировала работу крупного веб-ресурса, посредством которого незаконно распространялись персональные данные граждан Украины и стран СНГ - Молдавии, Белоруссии, Казахстана и других. Об этом в понедельник сообщило МВД Украины.
"Сотрудники Департамента киберполиции [Национальной полиции Украины] совместно с работниками дознания Дарницкого управления полиции Киева и в сотрудничестве с представителями уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека и международными партнерами из США, Молдавии и Германии пресекли факты нарушения защиты персональных данных с использованием автоматизированных систем и сети Интернет. <...> В результате совместных действий локализована и прекращена деятельность одного из крупнейших веб-ресурсов, где незаконно распространялись персональные данные около 200 млн человек, в том числе граждан Украины, Молдавии, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сайте, о котором идет речь, содержались номера телефонов, фамилии, имена и отчества граждан, их места регистрации, а в отдельных случаях и информация о предоставленных административных услугах, связанных с использованием транспортных средств.
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