Россия возобновляет авиасообщение с Таиландом, Тунисом, Багамами и рядом других стран
09:20 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия со вторника формально возобновляет авиасообщение с Таиландом, Тунисом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией и Швецией. Соответствующее решение в середине октября принял оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Авиасообщение с этими странами было приостановлено в 2020 году на фоне пандемии.
При этом въезд туристов на данный момент закрыт в Иран, Нидерланды, Норвегию и Швецию. Наиболее привлекательными для туристов выглядят Таиланд, Тунис, Багамы и Словения. Попасть в Таиланд и Словению смогут российские путешественники, привитые "Спутником V". Российские авиакомпании планируют запустить рейсы в Таиланд: например, о таких планах сообщила S7, которая с середины ноября планирует начать полеты на Пхукет из Иркутска, Новосибирска и Владивостока, а также из ряда регионов в Бангкок. О готовности запустить рейсы также сообщала Azur Air, а "Аэрофлот" уже выполнил первый рейс на Пхукет. О планах открыть полеты в остальные страны официально перевозчики еще не сообщали. Таким образом, путешественникам придется добираться до место назначения как минимум с одной пересадкой.
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