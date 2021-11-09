ЕС должен в приоритетном порядке остановить приток мигрантов в аэропорт Минска - ЕК

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен в приоритетном порядке поставить заслон на пути прибытия мигрантов в аэропорт Минска, работая с третьими странами. Соответствующее сообщение разместила в понедельник в "Твиттере" еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон, комментируя кризис на границах сообщества и Белоруссии.

"Нашим срочным приоритетом должно стать отсечение притока [новых мигрантов] в аэропорт Минска, - написала она. - Пока мы взаимодействуем со странами из числа наших партнеров, я продолжу работать над защитой целостности наших общих внешних границ".