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Саакашвили заявил, что его избили после перевода в тюремную больницу

10:00 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что был избит, после того как в понедельник его доставили из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси. Об этом во вторник на брифинге сообщил адвокат бывшего грузинского лидера Ника Гварамия, который зачитал письмо Саакашвили.

"Сотрудники [тюремной больницы] стали вытаскивать меня из машины. После моего отказа они силой вытолкнули меня, на фоне криков и ругани преступников потащили и несколько раз ударили по шее. Меня таскали за волосы, и, конечно же, в это время я оказал им сопротивление", - пишет политик.

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