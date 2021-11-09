Саакашвили заявил, что его избили после перевода в тюремную больницу
10:00 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что был избит, после того как в понедельник его доставили из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси. Об этом во вторник на брифинге сообщил адвокат бывшего грузинского лидера Ника Гварамия, который зачитал письмо Саакашвили.
"Сотрудники [тюремной больницы] стали вытаскивать меня из машины. После моего отказа они силой вытолкнули меня, на фоне криков и ругани преступников потащили и несколько раз ударили по шее. Меня таскали за волосы, и, конечно же, в это время я оказал им сопротивление", - пишет политик.
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