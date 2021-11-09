Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту приводнился у побережья США
10:20 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-2 приводнился в понедельник вечером в Атлантическом океане у побережья американского штата Флорида. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
Корабль под названием Endeavour сел на воду в 22:33 по времени восточного побережья США (06:33 мск 9 ноября). На его борту находятся американские астронавты Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.
Ранее в понедельник Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции (МКС). Перед тем, как взять курс на Землю, корабль совершил полный облет станции, чтобы сделать ее фотографии.
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