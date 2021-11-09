Стоимость биткойна впервые превысила $68 тысяч

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Биткойн в ходе торговой сессии вырос на 4,69% и достиг отметки в $68,230 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk на 06:44 мск.

Таким образом, цена криптовалюты вновь обновила исторический максимум.

По данным на 06:50 мск, биткойн ускорил рост до 4,82% и находился на уровне $68,354 тыс.