Глава МВД Белоруссии заявил, что мигранты находятся на территории республики законно
11:00 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Белоруссии не зафиксировали нарушений законодательства республики со стороны мигрантов. Об этом заявил во вторник министр внутренних дел страны Иван Кубраков.
"Нарушений законодательства со стороны мигрантов не зафиксировано. Они находятся на территории Республики Беларусь законно", - приводит его слова агентство БелТА.
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