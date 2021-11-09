Спасены все моряки с терпящего бедствие у побережья Приморья контейнеровоза Rise Shine
11:05 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели эвакуировали на вертолете всех моряков с контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель у берегов Приморья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Спасательная операция в Приморье успешно завершена. Все члены экипажа контейнеровоза Rise Shine эвакуированы сотрудниками МЧС России на борт вертолета Ми-8", - сказали в ведомстве.
Эту информацию подтвердили и в пресс-службе правительства Приморского края. "Только что людей с судна сняли, оно полностью сидит на мели, машинное отделение затоплено, есть трещина по корпусу, топливные танки не повреждены", - сообщили в пресс-службе.
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