Спасены все моряки с терпящего бедствие у побережья Приморья контейнеровоза Rise Shine

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели эвакуировали на вертолете всех моряков с контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель у берегов Приморья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Спасательная операция в Приморье успешно завершена. Все члены экипажа контейнеровоза Rise Shine эвакуированы сотрудниками МЧС России на борт вертолета Ми-8", - сказали в ведомстве.

Эту информацию подтвердили и в пресс-службе правительства Приморского края. "Только что людей с судна сняли, оно полностью сидит на мели, машинное отделение затоплено, есть трещина по корпусу, топливные танки не повреждены", - сообщили в пресс-службе.