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Прокачка газа по Ямал - Европе растет в 2 раза после возобновления вечером 8 ноября

11:20 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прямые поставки газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию возобновились вечером 8 ноября, а к утру сегодняшнего дня они выросли уже более чем в 2 раза, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

Так, прокачка по Ямал - Европе к утру выросла уже до почти 860 тыс. кубометров в час по сравнению с около 360 тыс. куб. м вечером накануне.

Прямые поставки газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию прекратились 6 ноября, после этого начался реверс в обратном направлении.

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