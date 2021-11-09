Прокачка газа по Ямал - Европе растет в 2 раза после возобновления вечером 8 ноября
11:20 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прямые поставки газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию возобновились вечером 8 ноября, а к утру сегодняшнего дня они выросли уже более чем в 2 раза, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.
Так, прокачка по Ямал - Европе к утру выросла уже до почти 860 тыс. кубометров в час по сравнению с около 360 тыс. куб. м вечером накануне.
Прямые поставки газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию прекратились 6 ноября, после этого начался реверс в обратном направлении.
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