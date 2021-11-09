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Сбер запустил для подростков из детдомов проект по кибербезопасности и финграмотности

10:47 09.11.2021

Сбер совместно с фондом «Старшие Братья Старшие Сёстры» запустил проект по кибербезопасности и финансовой грамотности для детей-сирот - Сбер против мошенников — СберБанк (sberbank.ru) с участием известного TikTok-блогера Егора Шипа.

Егор с помощью коротких видоскетчей рассказывает подросткам как можно защититься от интернет-мошенников. В рамках этого проекта Сбер записал видеоинтервью с воспитанниками детдомов, их наставниками и экспертами по кибербезопасности, в которых идет речь об эффективном и безопасном управлении своими финансами.

Теперь перед 18-летием подростки детских домов будут получать e-mail-приглашение на страницу проекта с этой и другой полезной информацией. Игровые ролики расскажут о разных правилах безопасности, также в предложенных материалах ребята найдут ответы на множество вопросов, в том числе получат консультации специалистов о том, как стоит реагировать на вызовы и где искать поддержку.

Это первый в стране подобный проект, который будет развиваться и дополняться новыми актуальными темами, в том числе по вопросам управления финансами.

«Причина потери денег у молодежи из детских домов банальна — элементарное отсутствие финансовой грамотности и понятия о кибербезопасности: неумение распоряжаться деньгами, планировать бюджет, сохранять конфиденциальность своих данных в интернете, обустраивать собственное жильё, которое положено выпускникам детдомов по закону. Подростки, выросшие в детском доме, зачастую не погружены в вопросы, которые привычны для детей, живущих с родителями: они не ходили за продуктами в магазин, не получали деньги на карманные расходы, не расплачивались банковской картой, ничего не покупали онлайн и так далее. И в результате, выходя в большой мир, они легко попадают под влияние мошенников или совершают необдуманные покупки.

Наши советы будут полезны не только воспитанникам детдомов, но и всем подросткам, которые учатся самостоятельно распоряжаться личными средствами», — подчеркнул Артём Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка.

Целевой аудиторией проекта являются выпускники школ-интернатов и детских домов, а также дети, находящиеся на попечении и под надзором государства.

Программа проводится в соответствии с принятыми Сбером в 2021 году ESG-политиками, направленными на поддержку наименее защищенной категории граждан в рамках финансового просвещения населения, особое место в которой занимают дети, оставшиеся без родителей. Фондом «Вклад в будущее» разработаны курс по финансовой грамотности и платформа для волонтёров. В банке существует 55 команд, которые посещают детские дома с просвещающими занятиями в рамках Образовательной программы развития финансовой грамотности для воспитанников детских домов (vbudushee.ru).

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