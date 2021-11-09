Онлайн-кинотеатрам хотят запретить показывать фильмы с нетрадиционными сексуальными отношениями
11:12 09.11.2021
Общественный совет при Роскомнадзоре обсудил возможность запретить показ в онлайн-кинотеатрах контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями», - со ссылкой на источники и материалы с заседания сообщили «Ведомости».
Онлайн-кинотеатрам и видеосервисам могут запретить показывать фильмы с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями, иначе им будет грозить приостановление деятельности на 90 дней и штраф до миллиона рублей.
В России уже есть закон, по которому все фильмы и сериалы, где присутствуют подобные сцены, должны маркироваться пометкой «18+»; из-за размытости формулировок данной инициативы под запрет может попасть практически любой фильм.
Вера Цветкова
НОВОСТИ
- 12:05 09.11.2021
- Американские сенаторы вновь предложили ввести санкции против "Северного потока - 2"
- 12:00 09.11.2021
- В России зафиксировали 1 211 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
- 11:32 09.11.2021
- Минюст внес советский фильм в список экстремистских материалов
- 11:20 09.11.2021
- Прокачка газа по Ямал - Европе растет в 2 раза после возобновления вечером 8 ноября
- 11:05 09.11.2021
- Спасены все моряки с терпящего бедствие у побережья Приморья контейнеровоза Rise Shine
- 11:00 09.11.2021
- Глава МВД Белоруссии заявил, что мигранты находятся на территории республики законно
- 10:47 09.11.2021
- Сбер запустил для подростков из детдомов проект по кибербезопасности и финграмотности
- 10:32 09.11.2021
- Стоимость биткойна впервые превысила $68 тысяч
- 10:20 09.11.2021
- Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту приводнился у побережья США
- 10:05 09.11.2021
- Пять человек, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Воронежской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать