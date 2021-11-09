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НОВОСТИ

Онлайн-кинотеатрам хотят запретить показывать фильмы с нетрадиционными сексуальными отношениями

11:12 09.11.2021

Общественный совет при Роскомнадзоре обсудил возможность запретить показ в онлайн-кинотеатрах контента с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями», - со ссылкой на источники и материалы с заседания сообщили «Ведомости».

Онлайн-кинотеатрам и видеосервисам могут запретить показывать фильмы с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями, иначе им будет грозить приостановление деятельности на 90 дней и штраф до миллиона рублей.

В России уже есть закон, по которому все фильмы и сериалы, где присутствуют подобные сцены, должны маркироваться пометкой «18+»; из-за размытости формулировок данной инициативы под запрет может попасть практически любой фильм.

Вера Цветкова

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