В России зафиксировали 1 211 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 160, что стало минимальным за неделю значением. Общее число инфицированных увеличилось до 8 873 655, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,44%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 32 036, до 7 619 596. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 211 против 1 190 днем ранее, до 249 215. Это новый максимум с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,81%, свидетельствуют данные штаба.