Американские сенаторы вновь предложили ввести санкции против "Северного потока - 2"

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские сенаторы от Республиканской партии вновь выступили с инициативой введения санкций против газопровода "Северный поток - 2", предполагающей, помимо прочего, рестрикции в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.

Уточняется, что группа законодателей во главе со старшим республиканцем в указанном комитете Джимом Ришем (от штата Айдахо) на прошлой неделе предложила внести соответствующие изменения в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год.

Согласно тексту поправки, инициативой предусмотрено, что не позднее чем через 15 дней после ее вступления в силу в рамках оборонного бюджета президент США должен принять ограничительные меры в отношении организаций и лиц, "ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию" "Северного потока - 2". Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами. Санкции также предполагают запрет на въезд на территорию США, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих виз, полученных лицами, которые связаны с проектом.

"Пока [вашингтонская] администрация продолжает игнорировать двухпартийную волю Конгресса, мы продолжим продвигать законодательные инициативы, которые защищают наших союзников и интересы в Европе, одновременно противодействуя проектам злонамеренного влияния Кремля", - заявил Риш, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Палата представителей Конгресса США приняла свою версию оборонного бюджета на 2022 финансовый год в сентябре. В пакет законопроектов также вошла инициатива о санкциях против "Северного потока - 2", аналогичная той, которую предложили сенаторы.