В Москве выявили 5 287 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 287 против 4 982 днем ранее, до 1 871 893. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,28%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 95 против 97 днем ранее. Всего в городе умерли 32 207 человек (1,72% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.