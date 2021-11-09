Кабмин Литвы одобрил введение режима чрезвычайного положения на границе с Белоруссией

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабинет министров Литвы объявил о введении режима чрезвычайного положения в районах на границе с Белоруссией. Решение об этом принято во вторник на заседании правительства.

"Решение принято с учетом обострения ситуации в районе границы, передаем его на утверждение парламента", - сказала премьер Ингрида Шимоните.