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НОВОСТИ

Кабмин Литвы одобрил введение режима чрезвычайного положения на границе с Белоруссией

12:32 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабинет министров Литвы объявил о введении режима чрезвычайного положения в районах на границе с Белоруссией. Решение об этом принято во вторник на заседании правительства.

"Решение принято с учетом обострения ситуации в районе границы, передаем его на утверждение парламента", - сказала премьер Ингрида Шимоните.

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