Польша может приостановить выплату членских взносов Евросоюзу
13:00 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша может перестать платить членские взносы Евросоюзу, если Брюссель откажется предоставить Варшаве финансовую помощь на фоне пандемии COVID-19. Об этом во вторник заявил заместитель министра юстиции республики Себастиан Калета в интервью агентству Блумберг.
"Если ситуация обострится и Польша не получит средства [от ЕС], то мы будем искать способ, как возместить эту потерю. Уже сейчас тема возможной приостановки выплаты членского взноса [Евросоюзу] является частью общественного обсуждения. Такие дискуссии в настоящее время идут непрерывно", - отметил он. Как уточняет агентство, Варшава может не получить от Брюсселя финансовую помощь в размере 36 млн евро.
Говоря о споре между Варшавой и Брюсселем по поводу системы контроля над судьями в Польше и приоритета национального права над общеевропейским, Калета подчеркнул: "В любой стране судьи являются судьями, а не политиками. Я не вижу ни одной причины менять эту систему из-за шантажа со стороны Еврокомиссии". По его словам, этот орган исполнительной власти ЕС в данной ситуации использует двойные стандарты. "До настоящего времени премьер-министр [Польши Матеуш Моравецкий] добросовестно вел переговоры с Еврокомиссией, в то время как сейчас все наводит на мысль, что Еврокомиссия действует недобросовестно", - подытожил Калета.
НОВОСТИ
- 21:00 06.11.2021
- Белоруссия решила усилить состав дежурных сил ПВО
- 18:48 05.11.2021
- В Минобороны сформирован противоковидный отряд
- 18:46 05.11.2021
- Следователи нашли виновных в столкновении АПЛ "Коннектикут" со скалой
- 18:00 03.11.2021
- НАТО надо поддерживать диалог с РФ и КНР, меньше всего нужна война великих держав - Милли
- 16:12 03.11.2021
- ВМФ России в 2022 году получит две атомные подлодки - стратегическую и ударную - источник
- 11:20 03.11.2021
- Израильские ВВС нанесли ракетный удар по району близ столицы Сирии - САНА
- 10:05 03.11.2021
- Украине нужно быть готовой к объявлению военного положения - генерал ВСУ
- 19:15 02.11.2021
- Шеф ЦРУ приехал в Москву с визитом по поручению Байдена
- 16:12 02.11.2021
- Военные РФ научились отражать атаки беспилотных аппаратов - Путин
- 15:12 02.11.2021
- США впервые за 30 лет значительно сократят присутствие своих войск в Испании - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать