Польша может приостановить выплату членских взносов Евросоюзу

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша может перестать платить членские взносы Евросоюзу, если Брюссель откажется предоставить Варшаве финансовую помощь на фоне пандемии COVID-19. Об этом во вторник заявил заместитель министра юстиции республики Себастиан Калета в интервью агентству Блумберг.

"Если ситуация обострится и Польша не получит средства [от ЕС], то мы будем искать способ, как возместить эту потерю. Уже сейчас тема возможной приостановки выплаты членского взноса [Евросоюзу] является частью общественного обсуждения. Такие дискуссии в настоящее время идут непрерывно", - отметил он. Как уточняет агентство, Варшава может не получить от Брюсселя финансовую помощь в размере 36 млн евро.

Говоря о споре между Варшавой и Брюсселем по поводу системы контроля над судьями в Польше и приоритета национального права над общеевропейским, Калета подчеркнул: "В любой стране судьи являются судьями, а не политиками. Я не вижу ни одной причины менять эту систему из-за шантажа со стороны Еврокомиссии". По его словам, этот орган исполнительной власти ЕС в данной ситуации использует двойные стандарты. "До настоящего времени премьер-министр [Польши Матеуш Моравецкий] добросовестно вел переговоры с Еврокомиссией, в то время как сейчас все наводит на мысль, что Еврокомиссия действует недобросовестно", - подытожил Калета.