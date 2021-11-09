Кремль надеется, что ситуация на белорусско-польской границе не станет угрозой для РФ
13:05 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва надеется, что обстановка на белорусско-польской границе не примет формы, которые будут угрожать безопасности России. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что никоим образом это не примет формы, которые будут являться угрозой для нашей безопасности", - сказал он, добавив, что в Кремле обеспокоены ситуацией на польско-белорусской границе.
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