Кремль надеется, что ситуация на белорусско-польской границе не станет угрозой для РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва надеется, что обстановка на белорусско-польской границе не примет формы, которые будут угрожать безопасности России. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что никоим образом это не примет формы, которые будут являться угрозой для нашей безопасности", - сказал он, добавив, что в Кремле обеспокоены ситуацией на польско-белорусской границе.