Пенсии по потере кормильца будут назначаться беззаявительно с 2023 года - Минтруд РФ
13:20 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии из-за потери кормильца детям, не достигшим 18 лет, будут назначаться без подачи заявления с 1 января 2023 года. Соответствующий законопроект разработал и разместил на общественное обсуждение Минтруд России, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ведомства.
"Страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет, с 1 января 2023 года будут назначаться со дня смерти умершего кормильца на основании сведений Пенсионного фонда России (ПФР) и единого госреестра ЗАГС. Подавать заявление для назначения таких пенсий не потребуется. Соответствующий законопроект разработал и разместил на общественное обсуждение Минтруд России", - сообщили журналистам.
В министерстве отметили, что в настоящее время в случае смерти родителя или признания его пропавшим без вести представители ребенка обращаются с заявлением в территориальный орган ПФР для назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца и социальной пенсии по случаю потери кормильца. Предлагаемые законопроектом изменения механизма назначения пенсии позволят устанавливать эту пенсию без личного обращения, в соответствии с принципами социального казначейства.
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