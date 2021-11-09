Мишустин утвердил проект соглашения с Ватиканом о взаимном признании образования

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России одобрило проект соглашения с Ватиканом о взаимном признании высшего образования, квалификаций и ученых степеней. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Одобрить представленный Минобрнауки России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с ватиканской стороной проект соглашения между РФ и Святым престолом о взаимном признании высшего образования, квалификаций и ученых степеней", - говорится в документе.