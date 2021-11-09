Суд по требованию прокуратуры перевел ректора "Шанинки" Зуева с домашнего ареста в СИЗО

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд во вторник отменил решение о домашнем аресте ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева и отправил его в СИЗО, удовлетворив апелляцию прокуратуры. Об этом ТАСС сообщили в Мосгорсуде.

"Мосгорсуд отменил решение первой инстанции о домашнем аресте Зуева и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде.