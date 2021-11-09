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Действия США в Черном море проводятся с целью военного освоения территории Украины - МО РФ

14:32 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия США по созданию многонациональной группировки вооруженных сил вблизи российской границы в акватории Черного моря дестабилизируют обстановку в регионе и производятся с целью военного освоения территории Украины. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, распространенном во вторник.

"В Минобороны России отмечают, что речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целью которых является военное освоение территории Украины", - говорится в заявлении.

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