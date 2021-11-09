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НОВОСТИ

В Сбере сообщили, что не наблюдают ухудшения кредитной нагрузки на россиян

14:22 09.11.2021

Закредитованность населения России не переходит на опасные уровни, потребительское кредитование не нуждается в охлаждении - заявил в эксклюзивном интервью kp.ru заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

«Страна большая – возможно, есть клиенты и сегменты, где сейчас есть повышенная долговая нагрузка. Но если смотреть на заемщиков Сбербанка, то мы не видим никакого ухудшения состояния заемщиков. По скоринговым баллам, по которым мы оцениваем клиентов, никакого драматического или даже существенного ухудшения вообще не происходит», — сказал журналистам КП зампред Сбера.

По его словам, на сегодняшний день в РФ нельзя говорить о серьезном ухудшении состояния заемщиков. Также он отметил очень низкий уровень просроченной задолженности и рисков по ипотеке, подчеркнув, что российские граждане ответственно относятся к ипотечным кредитным обязательствам.

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